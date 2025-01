Show com Renato Borghetti abre programação do festival Bento em Vindima 

Renato Borghett faz o show de abertura da programação Marcos Borghetti / Divulgação

A época mais festiva do ano na Serra começa a ser celebrada nesta sexta-feira (17) em Bento Gonçalves. A cidade considerada a capital brasileira do vinho abre mais uma edição do Bento em Vindima, com atrações artísticas e culturais de graça até domingo (19) na Praça Achyles Mincarone, conhecida como praça da igreja redonda, no bairro São Bento.

A abertura do evento está marcada para as 18h. Em seguida, estão previstas apresentações culturais folclóricas italianas com cantoria e grupo de dança. Às 19h30min, Marco Borges e banda estarão no palco e, a partir das 21h, será a vez do tradicionalista Renato Borghetti animar o público.

No fim de semana, também estão previstas apresentações de Farina Brothers, Thainá e Thairine e Família Azzolini, Rodrigo Soltton e do grupo Raggazzi Dei Monti.

Também estarão no local empreendedores com barracas com pratos regionais harmonizados com vinhos locais e exposição e venda de produtos feitos por artesãos da cidade.

— Vamos ter três dias de ampla programação artística e cultural, com muita música e diversão para toda a comunidade. Essa é a nossa vindima, momento ímpar para celebrarmos a colheita da uva com muita integração — destaca o secretário de cultura turismo de Bento, Evandro Manes Soares.

Confira a programação completa:

Sexta (17)

18h - Abertura do Festival Bento em Vindima

18h30min - Apresentações culturais folclóricas italianas com cantoria e grupo de dança

19h30min - Marco Borges e banda

21h - Renato Borghetti

Sábado (18)

17h - Apresentações culturais folclóricas italianas com cantoria e grupo de dança

19h - Farina Brothers

20h30min - Thainá e Thairine e Família Azzolini