Com dois textos inéditos e outros 18 já publicados nas páginas do Jornal Pioneiro, o jornalista, cronista e editor Marcelo Mugnol lança, neste domingo (29), a nova obra Quinta-feira - Crônica. A sessão de autógrafos está marcada para as 18h, no Espaço 1, na Feira do Livro de Caxias do Sul. O livro será vendido a R$35.