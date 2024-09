Com a temática Colecionando Histórias e Memórias, a secretaria Municipal da Cultura, anunciou, na manhã desta segunda-feira (2), a programação da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A abertura oficial está marcada para o dia 27, às 18h, na Praça Dante Alighieri. O show de abertura fica por conta do músico Leo Fressato, que se apresenta às 19h.