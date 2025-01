A vida precisa de intervalos e de momentos mais alegres

Ainda hoje não sei exatamente minha altura. Mas uma coisa não esqueço: quando eu era pequeno queria muito ser grande. Os anos passam e surge a atenção por outro ângulo da estatura, a grandiosidade interior. A questão física é significativa, mas, hoje, presto atenção no tamanho da bondade das pessoas. Me encanto com tanta gente miúda e com um coração gigante. Existem muitas formas de medir a grandeza de uma pessoa, mas nenhuma é tão verdadeira quanto a generosidade. Não se trata do que temos, mas do que somos capazes de oferecer.

A generosidade transcende o material; ela está nos gestos simples, nas palavras que acolhem e no tempo que dedicamos a quem precisa. Cada ato de generosidade revela a imensidão do nosso coração, mostrando que a verdadeira riqueza está no dar, no compartilhar e no servir. Em um mundo tão apressado, a generosidade é um respiro de humanidade. Ela nos faz desacelerar, nos lembra de olhar para o outro e nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Ser generoso não é apenas abrir mão de algo, mas abrir espaço dentro de nós para a empatia e o amor. É olhar além das nossas próprias necessidades e perceber que o nosso impacto na vida dos outros pode transformar tanto a eles quanto a nós.