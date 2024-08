Um avião da companhia Voespass Linhas Aéreas caiu por volta das 13h desta sexta-feira (9) em um bairro residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ele transportava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, em um voo com origem em Cascavel, no Paraná, e destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo as prefeituras de Vinhedos e de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.