Um avião do modelo ATR-72 caiu em Vinhedos, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). As autoridades presentes no local do acidente ainda não confirmaram a causa da queda. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Fábio Borille, piloto comercial e bacharel em Ciências Aeronáuticas, analisou as circunstâncias do acidente.