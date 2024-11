Considerado por muitos quase como uma extensão do próprio corpo, o celular está na mira de um projeto de lei que pretende proibi-lo nas escolas de todo país. A proposta, que prevê ainda a vedação de outros aparelhos eletrônicos portáteis no mesmo ambiente, foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados no fim de outubro e ainda precisa passar por votação para se tornar lei.