Reduzir o impacto das redes sociais na saúde dos usuários é o objetivo do detox – ou desintoxicação – digital, uma prática adotada por quem busca menos ou nenhuma exposição aos ambientes virtuais. A mudança no relacionamento com a internet é defendida por especialistas, que orientam uso moderado por adultos e atenção com crianças e adolescentes, o grupo mais "dependente" de telas e redes sociais.