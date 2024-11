Durante 50 dias, soldados da Brigada Militar (BM) participaram da 9ª edição do Curso de Especialização em Cinotecnia, em Porto Alegre, que terminou no início de novembro, no Canil Central do 1º Batalhão de Polícia de Choque. O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), de Caxias do Sul, teve a participação de dois oficiais que formaram-se como Cinotécnicos.