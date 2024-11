A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), responsável pela gestão de rodovias estaduais da Serra e do Vale do Caí, solicitou licenciamento ambiental para a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, na RS-122. A travessia fica no contorno norte de Caxias do Sul, entre o viaduto torto e a saída para Flores da Cunha, e é popularmente conhecida como "ponte seca".