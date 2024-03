Previstas para começar até o fim ano, as duplicações da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, e da RS-122, no contorno norte de Caxias, irão contar com quatro viadutos, 10 rótulas alongadas e quatro quilômetros de ruas laterais. Serão dois viadutos e quatro rótulas na RS-122 e outros dois viadutos e seis rótulas na RS-453.