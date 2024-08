A realização de obras para evitar a destruição de rodovias em caso de chuvas torrenciais, como as registradas em maio, está no centro da renegociação de contrato entre a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e o governo do Estado. As conversas tiveram início a partir da catástrofe que atingiu o Rio Grande Sul, e a decisão final depende da conclusão de estudos contratados pela CSG.