O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, confirmou nesta sexta-feira (9) que as duas caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram encontradas e serão enviadas a Brasília para extração de dados em perícia. Informação foi dada em entrevista coletiva no fim da tarde.