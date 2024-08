Tragédia aérea Notícia

Queda de avião em Vinhedo é a quinta com mais mortes na aviação brasileira; relembre os casos

Acidente com o voo da TAM que partiu de Porto Alegre com destino a São Paulo, em 2007, é o que teve maior número de vítimas. Em uma década, Brasil teve 1,7 mil acidentes com aviões

09/08/2024 - 16h36min Atualizada em 10/08/2024 - 08h51min