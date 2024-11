O Grande Prêmio do Catar, a 23ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2024, ocorre em Lusail, na tarde deste domingo (1º), a partir das 13h (horário de Brasília). O título de pilotos está decidido, com o tetracampeonato de Max Verstappen. As atenções vão para o campeonato de construtores.