Como está Michael Schumacher, que completa 56 anos nesta sexta-feira 

O heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, completa 56 anos nesta sexta-feira (3) em privacidade total e envolto em mistérios a respeito de seu estado de saúde desde que se acidentou andando de esqui, em 2013. As poucas informações que chegaram ao público vieram de amigos próximos que fizeram visitas à lenda alemã do automobilismo, na Suíça, onde mora sob os cuidados da sua esposa, Corinna Schumacher , e uma equipe médica.

Também se sabe que, em 2019, Schumacher foi levado à França para realizar um tratamento com células-tronco, conforme noticiado pela imprensa europeia à época. Eventualmente, surgem especulações sobre aparições do heptacampeão. Em outubro de 2024, o jornal alemão Bild publicou que o ex-piloto compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, em cerimônia na qual foi proibido o uso de celulares, em Mallorca, na Espanha.

No fim de 2023, o advogado da família Schumacher, Felix Damm, concedeu uma entrevista ao portal alemão Legal Tribune Online e falou sobre as razões pelas quais a temática é tratada com sigilo. De acordo com ele, os familiares consideraram publicar um relatório que informasse a situação do ex-piloto, mas entenderam que tal divulgação apenas abriria brechas para mais perguntas.