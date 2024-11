A direção da Fórmula 1 confirmou nesta segunda (25) que chegou a um acordo com a General Motors (GM) para ter uma 11ª equipe no grid da categoria a partir de 2026. O novo time, que deve se chamar GM/Cadillac, cumpriu todas as demandas da F-1 em seu processo para ser aceito no principal campeonato de automobilismo do mundo.