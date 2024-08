Um avião com 61 pessoas a bordo caiu no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9). A aeronave, da Voepass Linhas Aéreas, levava 57 passageiros e quatro tripulantes. Inicialmente, as informações divulgadas davam conta de 58 passageiros, mas o número foi mais tarde revisado.