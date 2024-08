61 mortos Notícia

AO VIVO: acompanhe informações sobre queda de avião no interior de São Paulo

Aeronave caiu no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira. Voo partiu de Cascavel, no Paraná

09/08/2024 - 14h24min Atualizada em 09/08/2024 - 20h03min