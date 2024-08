Acidente aéreo Notícia

Divulgados os nomes dos tripulantes que morreram em queda de avião no interior de São Paulo

Aeronave partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, transportando ainda 57 passageiros. Não houve sobreviventes, segundo as autoridades

09/08/2024 - 18h20min Atualizada em 09/08/2024 - 18h59min