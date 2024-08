Fundada há 29 anos, a Voepass é a companhia aérea mais antiga em operação no Brasil. Era dela a operação do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). A aeronave transportava 61 pessoas que morreram no acidente, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes e cuja lista de nomes já foi divulgada. Este é o primeiro acidente aéreo de uma aeronave da empresa.