Os tripulantes do voo PTB 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram identificados pela companhia. O avião com 58 passageiros e os quatro integrantes da tripulação caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, e não deixou sobreviventes. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.