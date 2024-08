Há pelo menos quatro médicos entre as 61 vítimas do acidente de avião que aconteceu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), eles estavam a caminho de um congresso de oncologia na capital paulista. O Comando da Polícia Militar informou que não há sobreviventes.