Kelly Horbach passou por cinco abrigos públicos após ter a casa devastada pela enchente do Rio Taquari, em setembro do ano passado. Marta Clarice da Silva perdeu todos os pertences na mesma enxurrada, e de novo dois meses depois, quando a água invadiu a entidade onde ela estava alojada. Agora, as duas mulheres estão de casa nova, em um residencial erguido em Arroio do Meio, no Vale do Taquari.