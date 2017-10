Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na noite desta quarta-feira (18), Grêmio e Corinthians não farão somente o confronto do líder com o vice-líder do Brasileirão. O jogo que pode incendiar a briga pelo título também marcará o duelo do melhor ataque com a melhor defesa do campeonato.

O time treinado por Renato Portaluppi é o que mais balançou as redes na competição, com 42 gols marcados. Já a equipe paulista, comandada por Fábio Carille, pode se orgulhar de ter o sistema defensivo mais eficiente, já que só sofreu 18 gols.

A esperança para o Grêmio está no retorno do meia Luan, que esteve em campo em 28 dos gols marcados pelo time no Brasileirão. Depois de 56 dias afastado por convocação para a Seleção e um edema muscular, ele será o grande reforço para Renato no Itaquerão.

— O Luan quer nos ajudar de todas as formas. Está sendo até chato nos últimos dias. Falei para ele subir para o camarote para ver o jogo (contra o Coritiba), aí chego no vestiário e ele está de chuteira, pedindo para jogar alguns minutos. Está querendo. É muito importante, vamos ver como vai se comportar no treino, vou conversar. A gente procura fazer o melhor para o time e para o jogador — avalia o técnico Renato.

O Corinthians tem na defesa seu principal ponto positivo neste Brasileirão. São 18 gols sofridos em 28 partidas (média de 0,6 por jogo), um a menos que o Santos, que é o segundo da lista, e bem distante do Grêmio, que é segundo colocado na classificação, mas só o terceiro melhor em gols sofridos com 23. A marca defensiva corintiana até ficou ameaçada, mas segue elevada.

No segundo turno, o Corinthians não sofreu gols apenas nas vitórias por 1 a 0 contra Chapecoense e Vasco. Nas outras sete partidas a defesa foi vazada, o que põe o setor em xeque no momento. Outro dado que corrobora com a visão de que o time está mais vulnerável é a bola aérea. Metade dos gols sofridos ao longo do Brasileirão saiu em jogadas do tipo, que têm sido o foco do treinamento defensivo nas últimas semanas.

— Nosso time precisa melhorar geral e parar de tomar gol. Porque é assim que você fica mais próximo da vitória. Então é continuar trabalhando forte e dedicado para buscar os três pontos e se possível sem tomar gol — diz o goleiro Cássio, um dos líderes do elenco alvinegro e quem mais jogou em 2017.