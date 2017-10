Fábio Carille treina o Corinthians que, como o adversário, faz um segundo turno sem brilho Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

A grande partida do ano do Grêmio começa às 21h45min da última quarta-feira de outubro, dia 25, contra o Barcelona, em Guayaquil, vizinha do Oceano Pacífico, no Equador. Antes, ensaia duas vezes.

O grande público anda desconfiado. Muitas vezes citado como o melhor time do Brasil, o Grêmio perdeu títulos em sequência na temporada: Gauchão, Primeira Liga e Copa do Brasil. A Libertadores é a salvação. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, nunca foi reverenciado no país. Ganhou a segunda taça mais cobiçada, depois de superar Grêmio e Flamengo, entre outros menos dotados.

Os próximos dois jogos serão ensaios, mas com público de decisões, valendo tudo no Brasileirão, talvez seis pontos decisivos: contra Corinthians, nesta quarta-feira, em São Paulo, e no domingo, na Arena. Há que acredite no título do Brasileirão. São os mesmos fiéis que busca milagres.

Corinthians e Palmeiras são adversários perfeitos para observar o calibre do time que busca uma decisão na semifinais da Libertadores. Qual o real poder do Grêmio. O Itaquerão exibirá a fotografia.

O Grêmio, como o Corinthians, perdeu o rumo nas últimas semanas. Em nove rodadas, cada time venceu três vezes. Fosse dividido em dois turnos, o Brasileirão observaria as duas equipes na segundo página da tabela. Os ataques marcaram sete gols cada um. O defesa corintiana encaixou nove gols, a gremista, cinco.

O verdadeiro Grêmio foi se desmanchado aos poucos, abatidos por lesões, por mudanças no time, por falta de repetição, por incapacidade de encontrar sistema táticos alternativos.

Renato tem jogadores capazes de competir no Itaquerão. Basta acerta o esquema. Pisar no passado recente.

A defesa está completa. O meio-campo terá Jailson, Arthur e Ramiro, que precisa ocupar o lado direito, mas não de armador.. Luan pode voltar, o que seria o grande acréscimo técnico. Barrios é o centroavante. Falta Everton, que poderia oferecer velocidade, conclusão e a jogada pela extrema esquerda.