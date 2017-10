O endereço do jogo faz toda a diferença quando Corinthians e Grêmio se encontram. Em 58 partidas entre paulistas e gaúchos, sempre no Campeonato Brasileiro, os times donos da casa venceram 33 vezes, ou 58%. Os visitantes, por outro lado, conseguiram apenas 13 vitórias.

O Corinthians ganhou seis vezes no Rio Grande do Sul. O Grêmio venceu sete em São Paulo. O Grêmio visitou 29 vezes o Corinthians em São Paulo. A vantagem é paulista e é significativa. São 14 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Os tricolores festejaram a última vitória contra o Timão, em São Paulo, no já distante 2010, gol do canhoto Douglas .

O jogo desta quarta-feira (18) vale pela 29ª rodada do Brasileirão. A diferença entre Corinthians e Grêmio é de nove pontos. Faltam 10 rodadas antes do final do campeonato, em dezembro, ou 30 pontos possíveis.