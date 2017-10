Na terça (17), antes da viagem a São Paulo, atacante treinou com naturalidade, ainda em Curitiba Márcio Neves / Divulgação Grêmio

Terá fim na noite desta quarta (18), no confronto direto com o Corinthians, às 21h45min no Itaquerão, a longa espera da torcida do Grêmio por Luan. Há 56 dias sem disputar um jogo em plenas condições pelo time de Renato, o meia-atacante, que neste período serviu à Seleção Brasileira e depois ficou afastado dos gramados por conta de um edema muscular na coxa direita, é a esperança gremista para o jogo que pode reduzir a distância do time gaúcho para o líder de nove a seis pontos.

Uma redução que daria nova vida para disputa do título do Brasileirão, que ainda inclui o Santos, terceiro colocado na tabela. Resta a dúvida, que será solucionada por Renato uma hora antes do jogo, se Luan será titular ou entrará no segundo tempo.

Os números ajudam a explicar a falta que Luan fez para o Grêmio neste período. Nos últimos 56 dias, o Grêmio fez nove jogos e obteve somente 37% dos pontos disputados, marcando apenas sete gols.

Dos 101 gols feitos pela equipe de Renato na temporada, nada menos que 81 foram feitos com o meia-atacante em campo. Nas 41 partidas que Luan disputou nesta temporada, o Grêmio obteve 73% de aproveitamento - 27 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Colunista da Folha de S. Paulo, o ex-jogador Tostão, tricampeão mundial em 1970, entende que o retorno de Luan fará o time ganhar em criatividade.

— Hoje ele é o principal jogador do Grêmio. A ligação do meio para frente quem faz é ele. Não é importante só individualmente, mas também pela qualidade do jogo coletivo. Tem mobilidade em campo, passe diferenciado. Hoje, é o melhor jogador em atividade no país— observa Tostão.

O peso da ausência de Luan para o Grêmio é incalculável na opinião do ex-volante Marcelo Mabília, que treinou e contribuiu para a evolução do meia-atacante na base tricolor. Para Mabília, o time de Renato chega menos ao ataque se não contar com os passes e as finalizações de sua estrela.

— Sem o Luan, o Grêmio perde seu principal jogador de criação do meio para frente. É um meia que chega com muita qualidade, com drible e acabamento de jogada. Neste ano, vive o melhor momento desde que subiu ao profissional, achou seu ponto de equilíbrio — avalia o treinador.

Vilão da derrota para o Corinthians na Arena, no primeiro turno, ao perder um pênalti defendido pelo goleiro Cássio, Luan terá a chance ideal para fazer a diferença nos holofotes do Itaquerão. Em um jogo que mobilizará todo o país, o meia-atacante é a aposta da torcida para aproximar o Grêmio da liderança do Brasileirão.

Como foram os 56 dias

23 de agosto

Contra o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo que marcou a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, foi a última vez que Luan atuou em plenas condições na equipe de Renato. O meia-atacante jogou os 90 minutos e, na decisão por pênaltis, perdeu sua cobrança, que foi defendida pelo goleiro Fábio.

27 de agosto

Luan se apresenta à Seleção Brasileira em Porto Alegre para os jogos com Equador e Colômbia pelas Eliminatórias.

31 de agosto

Atacante atuou por cerca de 10 minutos ao final da vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Equador na Arena do Grêmio.

5 de setembro

Contra a Colômbia, em Cochabamba, Luan ficou no banco de reservas da Seleção e não foi utilizado por Tite no jogo que terminou 1 a 1.

6 de setembro

Luan retorna da Seleção e se reapresenta no CT Luiz Carvalho. Atacante fez treinamento com bola junto aos demais jogadores.

7 de setembro

Antes da viagem ao Rio para os jogos com Vasco e Botafogo, Luan sentiu dores na coxa direita e deixou o treino mais cedo.

8 de setembro

Já no Rio, exame feito por Luan confirmou edema muscular na coxa direita. Meta era que o jogador voltasse contra o Botafogo, dia 13.

11 de setembro

Dois dias antes do jogo de ida com o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, Luan teve seu retorno vetado pelos médicos.

20 de setembro

No jogo de volta com o Botafogo, na Arena, Luan, sem dores na coxa, fica no banco de reservas e entra nos cinco minutos finais após pedir para jogar ao técnico Renato. No entanto, mal tocou na bola. Apenas deu alguns piques no jogo que marcou classificação à semifinal da Libertadores.

21 de setembro

Médico Paulo Rabaldo afirma que edema de Luan ainda não foi absorvido e jogador necessita de, ao menos mais 10 dias de recuperação.

6 de outubro

Técnico Renato afirma que Luan voltará a jogar "um jogo, dois ou três" antes da partida com o Barcelona de Guayaquil no Equador, dia 25. Médico Márcio Bolzoni, contudo, projetou que o jogador só retomaria os treinos com bola em "dez ou 15 dias".

14 e 15 de outubro

No sábado, após ser relacionado para a viagem ao Paraná para o jogo com o Coritiba, Luan volta a treinar com bola junto ao grupo no CT do Caju, do Atlético-PR. No domingo, meia-atacante ficou no banco de reservas, mas não foi utilizado no jogo pelo técnico Renato.

17 de outubro

No último treino antes do jogo com o Corinthians, ainda em Curitiba, Luan movimentou-se normalmente em atividade realizada no CT do Atlético-PR. Assim, a tendência é de que inicie a partida contra o líder do Brasileirão em São Paulo.

Durante os 56 dias

9 jogos

3 vitórias

1 empate

5 derrotas

7 gols marcados

6 gols sofridos

37% aproveitamento

Sem Luan em 2017

22 jogos

7 vitórias

5 empates

10 derrotas

20 gols marcados

19 gols sofridos

39% aproveitamento

Com Luan 2017

41 jogos

27 vitórias

9 empates

5 derrotas

81 gols marcados

31 gols sofridos