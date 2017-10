André Ávila / Agencia RBS

Referência técnica do Grêmio, Luan treina com todos os colegas do grupo gremista disponível para enfrentar o Corinthians, líder do Brasileirão e provável dono da taça, nesta quarta-feira (18). A dúvida é saber se o reverenciado atacante começa entre os titulares ou senta no banco de reservas como opção de segundo tempo.

Não há palco melhor para a volta de Luan, fora de ação desde setembro, abatido por uma grave lesão muscular. São Paulo é o centro do mundo do futebol brasileiro. A Globo exibirá a partida para quase todos os Estados. O Corinthians é um time nacional. Seus jogos repercutem em todo o país. Tite estará de olho. Fará nova convocação na sexta-feira (20). Parece pouco provável que Luan apareça na nobre lista, talvez na próxima.

O Corinthians é um teste de luxo para Luan. É um recomeço, ele que ainda tem o Palmeiras, no domingo, na Arena, se tudo correr bem no enrolado Itaquerão. O jogador terá um máximo de 180 minutos de jogo antes de enfrentar o Barcelona, no dia 25, o maior teste do Grêmio na temporada 2017. O jogo em Guayaquil encaminhará o futuro imediato do time – o do treinador Renato Portaluppi também.

A volta de Luan, a sua forma física e técnica é desconhecida depois da lesão muscular, ajudará em todos os sentidos.

O atacante oferecerá mais qualidade ao time, posse de bola, passe milimetrado e apoio ao solitário Barrios. Renato poderá recompor o sistema tático vencedor de Renato, com Ramiro pela direita, ao lado de Jailson, na ausência de Michel, e Arthur, e com Everton do lado esquerdo, mais próximo ao centroavante, no posto que era de Pedro Rocha. Fernandinho é só uma opção.