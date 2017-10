Mesmo que o foco esteja todo voltado para os confrontos contra o Barcelona pela Libertadores da America, o Grêmio tem hoje a última chance de incendiar o Brasileirão e evitar que o Corinthians siga livre e desimpedido a caminho do título. Uma vitória em São Paulo deixará o tricolor e, quem sabe, o Santos a seis pontos do líder e aí as últimas rodadas do campeonato voltariam a ter alguma graça.

Mas isso é secundário. Para o Grêmio, o principal é a Libertadores. Talvez, mais do que a vitória, a torcida deseja hoje ver a volta de Luan em alto estilo. Se o futebol do primeiro turno reaparecer, tenha certeza, o Grêmio será outro daqui para a frente e com grandes chances de fechar o ano com uma taça no armário.