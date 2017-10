O Grêmio enfrenta o Corinthians na noite desta quarta, na distante zona leste paulistana, e o jogo dá a falsa impressão de que vale a redução para seis pontos da distância em relação ao líder. Mas o que menos vale nesta noite é o reflexo desse jogão na tabela do Brasileirão. O grande valor da partida no Itaquerão é que ela representa o ensaio final para Guayaquil.

Renato, enfim, terá seu time mais próximo do ideal, aquele que mandará a campo no calor equatoriano na próxima semana. O retorno de Luan é a grande notícia. Mas não a única. O Grêmio poderá testar seu time e ver em que estágio se encontra para seu principal compromisso na temporada.

Nada é mais importante no 2017 azul do que sair vivo de Guayaquil e trazer a decisão para a Arena. Talvez a única mudança para a próxima quarta-feira seja o ingresso de Cícero no lugar de Jaílson.