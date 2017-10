O Grêmio já está em São Paulo para o duelo contra o Corinthians . No final da tarde desta terça-feira (17), a delegação desembarcou no aeroporto de Guarulhos e imediatamente se dirigiu para o hotel onde está hospedada.

Após quatro dias em Curitiba, onde no domingo passado derrotou o Coritiba por 1 a 0, Renato Portaluppi e seus comandados desembarcaram na cidade vizinha à capital paulista, com a expectativa de dar vida ao Brasileirão. Uma vitória sobre o Corinthians reduzirá de nove para seis pontos a diferença entre os dois melhores times da competição.

Em Curitiba, Renato observou Luan o máximo que pode. Sem jogar uma partida de 90 minutos, desde a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o camisa 7 chegou a entrar em campo por nove minutos pela Seleção Brasileira, antes de sentir a lesão muscular na coxa direita em um treinamento no dia 7 de setembro. Dúvida para os confrontos de quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Botafogo, Luan foi utilizado nos cinco minutos de acréscimo da partida na Arena, mas não teve nenhuma participação.

Desde então, ele apenas faz trabalhos de recuperação e participa de alguns treinamentos. Em Curitiba foi bastante ativo, chegou a ser relacionado para o jogo, mas não foi utilizado. A expectativa é de que ele possa estar em campo na Arena Corinthians e devolver o brilho do futebol gremista, que chegou a ser considerado o melhor do país durante a temporada .

Se Luan atuar, a escalação ficará bem próxima da ideal. O único desfalque será o volante Michel, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, e que corre contra o tempo para poder atuar na segunda partida da semifinal diante do Barcelona-EQU, em Porto Alegre.

Com a volta de seu melhor jogador, Renato poderá utilizar o esquema 4-2-3-1, devolvendo Ramiro e Arthur a seus lugares. Os dois foram aqueles que mais sentiram a ausência de Luan, pois precisaram atuar deslocados de suas funções para suprir a falta de um armador.

Nos trabalhos em Curitiba, que foram fechados por determinação do Atlético-PR, não foi possível observar Luan em trabalhos táticos, apenas em treinos recreativos. De qualquer forma, ele sempre esteve bem disposto e não relatou nenhum tipo de dor residual, de acordo com informações dos médicos Felipe do Canto e Márcio Dornelles, que acompanharam a delegação, aumentando a expectativa pelo seu retorno.