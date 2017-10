O Grêmio visita o Corinthians, nesta quarta-feira (18), em São Paulo, visando deixar o Campeonato Brasileiro em disputa novamente. Por isso, a equipe de GaúchaZH se juntou para analisar atleta por atleta, das prováveis escalações do Tricolor e do Timão, e ver quem pode levar a melhor na partida válida pela 29ª rodada da Série A do campeonato nacional, na Arena Corinthians.