O empate em 0 a 0 entre Fluminense e Criciúma, nesta terça-feira (26), manteve o Grêmio na 14ª posição do Brasileirão. Com o placar igual no Maracanã, o tricolor carioca subiu para 39 pontos, um a menos que o Grêmio. Já o Criciúma está a dois de diferença dos gaúchos, abrindo a zona de rebaixamento.