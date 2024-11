Na chegada do Grêmio a Belo Horizonte, nesta terça-feira (26), o presidente gremista, Alberto Guerra, demonstrou incômodo com recente informação do jornalista Diogo Rossi. O profissional de comunicação, em seu canal do YouTube, afirmou que o atacante Braithwaite teria ido na sala do dirigente para reclamar dos treinamentos feitos por Renato. Em resposta, Guerra desmentiu a notícia e ofendeu Rossi.