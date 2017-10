Crônica

O Grêmio não teve uma boa atuação no Couto Pereira, mas conseguiu um gol nos acréscimos que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba. A ausência de Luan foi um fator determinante. Leia a crônica da partida da noite deste domingo.

Entrevista do técnico

Renato Portaluppi disse que o Grêmio "vai muito bem, obrigado", apesar da queda de rendimento após a sequência de lesões e saídas no mercado. Para o técnico, a volta de Luan pode recolocar o time nos trilhos. Confira a entrevista do treinador.

Entrevista de dirigente

O vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, admitiu que o time caiu de rendimento no segundo turno, apesar da vitória que recolocou o clube na vice-liderança. Veja mais.

Cotação

A atuação do Grêmio não foi boa, mas teve alguns destaques individuais. Confira a nota dos jogadores tricolores.

Análise do colunista

Galeria de fotos

O jogo no Couto Pereira foi decidido apenas nos acréscimos do segundo tempo. Confira as imagens da partida.