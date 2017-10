O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, teria feito duras críticas à escalação de Heber Roberto Lopes para apitar o jogo gremista contra o Corinthians na noite desta quarta-feira (18) — um duelo entre os líderes do Brasileirão. Em entrevista à ESPN, o mandatário gremista classificou o árbitro como "caseiro". GaúchaZH tentou contato com Bolzan, mas o presidente gremista, que é advogado, não pôde falar por estar em uma audiência na cidade de Torres.