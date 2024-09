Seleção brasileira viaja ao Uzbequistão nesta segunda para a Copa do Mundo de Futsal

Mais de uma década depois de conquistar sua última Copa do Mundo, a seleção brasileira de futsal tenta recuperar a hegemonia no esporte. Foi ainda com a geração de Falcão, aposentado em 2018, que o Brasil venceu o Mundial em 2012, na Tailândia. Agora, sob o comando do técnico Marquinhos Xavier, o desafio é vencer a competição pela sexta vez na história e celebrar o hexa nas quadras do Uzbequistão. Pela primeira vez, a Fifa vai realizar o torneio na Ásia Central.