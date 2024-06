Um dos maiores adversários do Brasil na disputa pela Copa do Mundo de futsal, a Espanha se deu muito bem no sorteio das chaves do torneio do Uzbequistão. Cabeça-de-chave do Grupo D, o time do técnico Fede Vidal pegou dois adversários inexpressivos na primeira fase: Líbia e Nova Zelândia. O Cazaquistão, que fecha o grupo, pode causar algum incômodo, mas nada que ameace a classificação espanhola às oitavas de final.