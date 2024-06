Sob o comando do técnico espanhol Miguel Rodrigo, a Tailândia chega para a sua sétima Copa do Mundo de forma consecutiva. Entre os países da Ásia, fica somente atrás do Irã na ranking da Fifa. Nos últimos anos, o esporte cresceu no país principalmente pela contratação de jogadores e técnicos de fora. Os brasileiros aproveitaram esse mercado e, no time campeão da Thai Futsal League de 2023, o Thakam, estavam o técnico Thiago Raupp, ex-Atlântico de Erechim, e o ala Matheus Moura, ex-Pato Futsal.