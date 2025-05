Vélez Camaquã anuncia promoção de ingressos para o confronto diante do São José-SP pela LNF

Para ter casa cheia, o Vélez Camaquã organiza uma promoção de ingressos para o próximo jogo da Liga Nacional de Futsal , contra o São José-SP, neste domingo (11), às 14h. A partida, que será disputada no ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, ocorrerá no Dia das Mães. Portanto, a ação será destinada a tal data.

Confira os pontos de venda

No domingo (11), dia da partida, o ingresso custará R$ 30, sem a possibilidade de cortesia, e só poderá ser comprado no ginásio Wadislau Niemxeski. Os horários de funcionamento do local serão das 9h às 12h e das 13h30min às 14h (horário do jogo).