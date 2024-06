Depois de cinco ausências consecutivas em Copas do Mundo, a Croácia, finalmente, conseguiu uma vaga no Mundial do Uzbequistão. E assim como no futebol, os croatas estão no caminho do Brasil. Agora, no futsal, o time europeu chega para a sua segunda participação, sob a liderança do técnico Marinko Mavrovic do lado de fora da quadra, e, dentro dela, do pivô Luka Peric, de 27 anos, um dos goleadores nas Eliminatórias da Uefa.