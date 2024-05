O primeiro ranking mundial de futsal trouxe o Brasil no topo, seguido de Portugal e Espanha. A divulgação foi feita pela Fifa - Federação Internacional das Associações de Futebol - nesta segunda-feira (6), em Zurique, na Suíça. A classificação serve de parâmetro para o sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo, no Uzbequistão, em setembro.