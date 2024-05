Tendo como palco a histórica Praça Registán, em Samarcanda, a Fifa sorteou, neste domingo (26), os grupos da Copa do Mundo de futsal de 2024. O evento reuniu dirigentes da entidade e dos 24 países participantes do Mundial que acontece de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão. Os anfitriões deverão realizar o jogo de abertura contra a Holanda, pelo Grupo A.