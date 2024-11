Juan Jesus, Pablo Marí, Vitão, Bernabei: como estão as negociações de chegadas e saídas no Inter

Ainda falta um pouquinho, possivelmente nem seja necessário pontuar mais, para a vaga na Libertadores encerrar o ano do Inter, e até por isso a direção está de olho em 2025. Com a classificação à principal competição do continente encaminhada para a próxima temporada, os dirigentes trabalham na montagem do grupo, com saídas e chegadas a partir de janeiro. O primeiro foco de reposição será na defesa, mas liberação de atletas de outros setores do campo deve ser confirmada quando o Brasileirão acabar.