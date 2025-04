Americano de origem latina doa obra 'extraordinária' ao Tate Modern

"Iva", um tríptico de seis metros de comprimento pintado em 1973 por esse ícone do expressionismo abstrato americano, "é um dos presentes mais preciosos que recebemos nas últimas décadas", disse à AFP a diretora da Tate, Maria Balshaw.

O trabalho de Joan Mitchell (1925-1992) "não foi reconhecido como deveria durante décadas, como aconteceu com muitas mulheres associadas" ao movimento do expressionismo abstrato, destacou a diretora do Tate Modern.