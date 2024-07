Entrevista Notícia

Conheça a única árbitra brasileira que estará na Copa do Mundo de futsal

Anelize Meire Schulz vai representar a arbitragem brasileira no Mundial que ocorre a partir de setembro no Uzbequistão, na região central da Ásia. Zero Hora conversou com a árbitra para conhecer mais sobre a sua trajetória

29/07/2024 - 07h00min Atualizada em 29/07/2024 - 07h00min