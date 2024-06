Um dos favoritos ao título que não deve sofrer na fase de grupos da Copa do Mundo de futsal: este é o Brasil. A seleção brasileira, afinal, caiu no grupo B do torneio, ao lado de Cuba, Croácia e Tailândia. A incerteza na chave deve ficar por conta do segundo lugar, provavelmente disputado entre croatas e tailandeses, adversários diretos logo na primeira rodada do Mundial do Uzbequistão, que tem início em 14 de setembro.