A primeira Copa do Mundo de futsal feminino já tem local definido e dia para começar: a partir de 4 de outubro de 2025, nas Filipinas, o torneio inédito entre as mulheres ocorrerá pela primeira vez. A confirmação da Fifa - Federação Internacional das Associações de Futebol - aconteceu no congresso da entidade que está sendo realizado na Tailândia.