Quem manda no futsal feminino do Rio Grande do Sul é a Celemaster. Na noite deste sábado (2), as gurias de Uruguaiana derrotaram o Imigrante, de Bento Gonçalves, por 5 a 0, e conquistaram o oitavo título da Série Ouro. É o segundo título estadual da Celemaster em 2023. A equipe também conquistou o Gauchão Feminino diante da Malgi, de Pelotas.